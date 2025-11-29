岡田将生主演のスペシャルドラマ「大誘拐2018」が日本映画専門チャンネルにて放送される。前代未聞の身代金を巡って繰り広げられるドタバタな人間模様をユーモアたっぷりに描いた本作の原作は、第32回日本推理作家協会賞を受賞した天藤真の傑作ミステリー「大誘拐」。1991年には「大誘拐─ RAINBOW KIDS」として岡本喜八監督によって映画化され、2024年に舞台化された「『大誘拐』〜四人で大スペクタクル〜」が、今年再上演された