今回、Ray WEB編集部は、蛙化現象について読者に話を聞いて漫画にしてみました。歌が得意と言っていたカナタさん。果たして彼は、どんな歌を歌うのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【衝撃ラスト】サークルの二次会でカラオケへ！しかし気になる先輩の歌声に絶句！？