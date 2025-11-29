【ワシントン＝淵上隆悠】米紙ニューヨーク・タイムズは２８日、複数の関係者の話として、米国のトランプ大統領が先週、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領と電話で会談したと報じた。麻薬の密輸対策だとしてトランプ氏がベネズエラへの地上攻撃も辞さない姿勢を示す中、緊張緩和に結びつくかは不透明だ。両政府はこれまで電話会談を公表していない。報道によると、トランプ、マドゥロ両氏は、米国で対面会談を行う可能性に