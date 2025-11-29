きょう29日（土）は、東北北部から北海道では昼過ぎ頃までは雪や雨の降る所がありますが、次第に晴れ間が広がるでしょう。その他の地域は晴れる所が多いものの、東海東部から関東南部、伊豆諸島にかけては雲が広がりやすく、所によりにわか雨がある見込みです。あす30日（日）は、東北北部から北海道では雨や雪が降り雷を伴う所もあるでしょう。沖縄は晴れたり曇ったりとなり先島諸島では雨の降る所もありそうです。その他の地域は