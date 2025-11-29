もともと住んでいたアパートに侵入し、かばんに入った現金約400万円を盗んだとして、少年ら2人が逮捕されました。 逮捕されたのはともに住所不定・無職の18歳と20歳の男です。※20歳の男は事件当時19歳 18歳の少年が過去に居候していた熊本市中央区大江の20歳の女性が住むアパートへ、今年7月、2人がガラスを割って侵入し、かばんに入った現金約400万円を盗んだ疑いが持たれています。 警察によりますと18歳の少年