「今年はたくさんシフトに入ったから、年収が130万円を超えそう……」 そんなときに気になるのが、“扶養の壁”。「扶養を外れると損をする」「社会保険料を取られる」と耳にして、勤務時間を減らす人も少なくありません。 しかし、130万円を少し超えただけでは“損”になるとは限りません。本記事では、主に103万円の壁から130万円の壁の間で働いている方に向け、「130万円の壁」の仕組みを分かりやすく解説します。