11月23日にデビューイベントを行った女性アイドルグループ「夜明けのアイリス」が29日までに公式Xを更新。メンバーの石田詩音（23）の一時活動休止を発表した。「夜明けのアイリスメンバー『石田詩音』および他メンバーについて、具体的な日時・方法を伴う殺害予告メールが送信されたことを確認いたしました」と切り出した上で「本件につきましては、すでに弁護士の助言のもと警察へ相談を行い、被害届の提出および告訴を進めてお