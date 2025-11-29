12月3日(水)から4日(木)にかけて、近畿地方は平地でも雪が降るくらいの強い寒気に覆われる見込みです。北部を中心に雪やみぞれが降り、近畿各地で寒さがかなり厳しくなるでしょう。この土日から12月2日(火)までは暖かく、穏やかに晴れる所が多い見込みです。暖かいうちに寒さや雪への備えを済ませるようにしてください。土日〜12月2日までは暖かな陽気3日〜4日は雪が降る寒さにこの土日から12月2日(火)にかけて、近畿地方は晴れ