◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）前走の天皇賞・秋でＧ１初制覇を果たしたマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は１１月２９日、美浦のＥダートコースを流した後、坂路を６７秒５―１６秒７で駆け上がって最終調整した。少し首を振るしぐさは見せながら、力強い脚さばきが目を引いた。花本助手は「前走よりも上積みがありそうで、状態はいいです。馬