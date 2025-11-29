ＪＲＡは２９日、１１月２５日に繋養先のノーザンファーム（北海道勇払郡安平町）で１６歳で天国に旅立ったジェンティルドンナを追悼し、全国のＪＲＡ各競馬場に献花台を設置した。ウインズ、エクセルにも記帳台を設け、来月２１日まで競馬開催日に設置を続ける。１１年のデビューの地で、１２年の秋華賞で牝馬３冠を達成した京都競馬場では、パドックの横に献花台と記帳台が設置された。蹄音を背に、１レース前から史上初のジ