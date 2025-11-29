あなたは読めますか？突然ですが、「項垂れる」という漢字読めますか？人ががっかりしたり、恥ずかしがったりする様子を表す言葉ですが、漢字表記だと意外と読みにくいかもしれません。気になる正解は……「うなだれる」でした！「項垂れる」という漢字は、「くびすじ（項）をぐったりと下に向ける」という意味です。失敗や失望、恥ずかしさ、悲しみ、疲れなどによって、気落ちした様子を表します。「項」は「うなじ」「首筋」を意