あなたは読めますか？突然ですが、「燥ぐ」という漢字読めますか？子供が無邪気に喜ぶ様子など、感情の高ぶりを表す際によく使う言葉ですが、漢字の「燥」が「そう」以外の読みを持つため、難読語かもしれません。気になる正解は……「はしゃぐ」でした！「燥ぐ」という漢字は、「調子に乗ってふざけ騒ぐ」「浮かれてしゃべりたてる」という意味を持ちます。喜びや興奮などで、落ち着きがなく騒がしい様子を指します。また、古くは