米国、メキシコ、コスタリカ、ジャマイカの各サッカー連盟は国際連盟（FIFA）の女子W杯開催地の立候補締め切り日となる28日までに、31年大会の共同開催の計画書を提出した。また、35年大会にはイングランド、北アイルランド、スコットランド、ウェールズが共催で立候補した。両大会とも申請は1件。開催地は来年4月にバンクーバーで行われるFIFA総会で決定する。次回の27年大会はブラジルで開催される。