2012年から活動休止中のロックバンド「レミオロメン」の公式Xが29日に更新され、意味深なカウントダウンを開始。期限はバンド結成25周年となる12月6日午後9時までとなっており、ネット上ではさまざまな声が寄せられている。同アカウントは9月に開設。ボーカル・藤巻亮太をはじめとするメンバーからもフォローされており、バンドの名曲の切り抜き動画が頻繁にアップされていた。この日投稿されたのは「7 days left‥ COUNTDOW