クリアストーンは、クリスマスのための新シリーズ「GRAND NOEL」を発表。人気コスプレイヤーの白田まいが、イメージモデルを務めた。【写真】さまざまなクリスマスコスチュームを華麗に着こなす白田まい「GRAND NOEL」は、煌めく生地とレディなデザインにこだわり、従来のコスチュームとは一線を画す特別感あふれる華やかさを追求した。上質な素材やパーツを細部にまで採用し、ドレッシーでゴージャスな雰囲気を演出している。