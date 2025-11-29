お腹を見せたまま爆睡し、しっぽだけが動いている猫の姿が、SNSで話題となっている。【映像】しっぽだけが動いてしまう様子（実際の映像）仰向けでゴロン…。何とも気持ち良さそうな寝姿を見せているのはネコのマサくん（6歳）。 今シーズン初めての床暖房をつけると、しばらくゴロゴロしていたというマサくん。ついにはお腹を見せたまま眠ってしまった。しかし、時々しっぽは動いてしまう。鼻の頭のハートマーク