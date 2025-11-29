愛知県豊橋市のメカニカルプラネットが開発した「オーラtomoni吸水ショーツ」は、温活と吸水機能を兼ね備えた革新的なアンダーウェアです。冷えや生理前後の不安に悩む女性たちの声を反映し、体温を熱源にして温まる「αオーラ®繊維」を使用。生理の始めや終わり、尿漏れ対策にも対応できる設計で、日常生活を快適にサポートします。2025年11月12日よりクラウドファンディングMakuakeで応援購