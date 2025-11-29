アルペンスキーW杯、男子大回転第2戦で初優勝を飾ったシュテファン・ブレンシュタイナー＝28日、米コロラド州コッパーマウンテン（AP＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は28日、米コロラド州コッパーマウンテンで男子大回転第2戦が行われ、加藤聖五（野沢温泉ク）は35位、若月隼太（ホテルロッソ）は51位で、上位30人による2回目に進めなかった。シュテファン・ブレンシュタイナー（オーストリア）が合計2分30秒98