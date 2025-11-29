２９日の東京２Ｒ（芝１４００メートル）でＪＲＡ最年長ジョッキーの柴田善臣騎手（５９）＝美浦・フリー＝が、６番人気アグネスクレスト（牡２歳、美浦・和田勇）を勝利に導いた。好位から抜け出す内容に「すごく馬の状態が良さそうだった。（レース）３回目で一番落ち着いていたし、返し馬もスムーズにできた。気性の成長が大きいね」と相棒をたたえる。「３番手で折り合いがついたし、直線は後ろが来れば来るだけ伸びた。ま