ファッションブランド「COCO DEAL」（ココ ディール）を展開するアイア株式会社（東京都）は、オフィシャルオンラインストアにて「HAPPY Holiday INVITATION」を公開しました。心踊るホリデーシーズン、いつもよりちょっぴり華やかに着映えて 特別な1日を楽しみたいと考える人向けに、オシャレ心をくすぐるニットやファーをセレクト。フリーアナウンサーでタレントの森香澄さんがモデルになって、上品でありながらも圧倒的な存在感