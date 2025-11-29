2025年11月29日放送のNHK『土スタ』に古川雄大さん出演。NHK夜ドラ『コトコト』の撮影秘話を披露します。そこで、古川さんが朝ドラ『エール』登場時にその反響などを語った『婦人公論』2020年10月27日号の記事を再配信します。*****「ミュージカル界の新プリンス」として注目を集める古川雄大さん。今年はNHK連続テレビ小説『エール』での、“ミュージックティーチャー”こと御手洗清太郎（みたらいきよたろう）役の好演が話題に─