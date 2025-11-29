ÇÈÍð¤Î¼çÌò ¿Íµ¤Çö¤ÎÆ¨¤²ÇÏ ¤³¤³¤Ë½ÐÁö¤·¤Æ¤¯¤ë¾å°Ì¿Íµ¤ÇÏ¤ÏÍâÇ¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤¬Â¿¤¯¡¢¤Þ¤ºÆ¨¤²¤ë·Á¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ ¤³¤Î¤³¤È¤¬¿Íµ¤Çö¤ÎÆ¨¤²»Ä¤ê¤òÀ¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢²áµî10Ç¯¤ÇÆ¨¤²¤¿ÇÏ¤Ï½ç¤Ë⑤⑨⑤⑧③⑨⑨⑤⑬⑤¿Íµ¤¤Ê¤¬¤é¡Î1¡¦2¡¦2¡¦5¡Ï¤È¾å¡¹¤ÎÀ®ÀÓ¡£ ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤³¤Î¥ìー¥¹¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ÀïË¡¤ò¼è¤ì¤ëÉúÊ¼¤Ë¿©»Ø