関東地方は高気圧に覆われ、都心も青空が広がっています。30日にかけて行楽日和になりますが、空気が乾いているため、火の取り扱いには注意してください。■午後の天気北部は晴れるでしょう。南部は沿岸部ほど夕方から雲が広がりますが、雨が降ることはなさそうです。日中の最高気温は、この時期らしい15℃くらいの所が多いでしょう。■週間予報30日は各地とも晴れて、日中は日差しが暖かいでしょう。来週もしばらく晴れますが、週