俳優の板垣李光人が２８日放送の「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演し、俳優で友人関係の高橋文哉との秘話を明かした。高橋とは映画「ブルーピリオド」、映画「劇場版君と世界が終わる日にＦＩＮＡＬ」、ドラマ「フェルマーの料理」（ＴＢＳ系）で共演し、プライベートでも関係を深めていった。高橋は板垣と共演作が続くため、ディズニー好きの板垣をディズニーランドに誘ったという。板垣は「まだ距離が詰まってな