ANA 65便欠航 エアバス機整備のため 約9400人に影響 ANA全日空は、エアバス320型機と321型機の整備作業のため、11月29日の国内線65便が欠航になると発表しました。 これまでのところ、あわせて約9400人に影響が出るということです。 今回の整備作業は、欧州航空安全庁（EASA）が発行した耐空性改善通報に基づくものです。EASAはエアバス319、320、321型機に対し、機体システムのソフトウェアをアップデートするなどの対