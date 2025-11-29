全日空は、特定の機材整備作業のため、29日の国内線65便が欠航になると発表しました。 このうち、鹿児島空港に離発着する3便も欠航となりました。 全日空によりますと、機材整備のため、欠航となるのは、全日空のエアバス320型機と321型機です。 きょう29日の国内線65便が欠航します。 欠航の影響で、全国であわせて9400人ほどに影響が出るということです。 このうち鹿児島空港関係では、 ▼東京から午前11時20分に到着する