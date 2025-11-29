単勝１番人気に支持された超良血馬が３戦目でも初勝利をつかめず、ＳＮＳではショックの反応が広がっている。２９日に行われた東京２Ｒ・２歳未勝利（芝１４００メートル＝１８頭立て）は、単勝オッズ２・７倍の１番人気に推されたグランマエストロ（牡２歳、美浦・木村哲也厩舎、父エピファネイア）が惜しくも２着に敗れた。ルメール騎手とコンビを組んだ同馬は１０番枠から五分のスタートを切って先行集団に取り付いた。手応