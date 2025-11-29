日米通算４３６７安打を記録し、今年日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が２９日、ユニクロが開催した「イチローＤＲＥＡＭＦＩＥＬＤ（ドリームフィールド）」プロジェクトのイベントに参加した。今月２５日には太ももを肉離れしたことを明かしていが、ランニングにも参加するなど、軽快な動きを見せた。“野球教室”では未経験者の子供らが中心だったが