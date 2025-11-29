「なんか床あったか〜〜い！！！！初床暖」というコメントとともに投稿された、シベリアンハスキーの姿が話題となっている。【映像】驚きの寝そべり方をするシベリアンハスキー（全体）だるーんと床で寝そべっているのはシベリアンハスキーのナイトくん（4歳）。元々外で暮らしていて、5月におうちにやってきたナイトくんにとって床暖房は初めての感覚だったようだ。ご飯を食べるときも離れたくなくて床にしがみついちゃってい