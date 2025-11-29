積もった雪を後ろ足で蹴り上げ、遠くまで跳ね上げる柴犬の様子が、SNSで話題となっている。【映像】雪を後ろ足で蹴り上げ、ピーンと伸びる様子（実際の映像）ある日、大好きな雪が積もって、ウキウキの柴犬「ここ」ちゃん（10歳）。 すると、後ろ足でけりけりぴーん！力強い蹴りで雪が遠くまで跳ね上がっている。実は、ここちゃんは小さい頃からトイレの後の蹴り蹴りがピーンと伸びてしまう癖があるんだそう。この時は久しぶり