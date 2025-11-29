29日の東京2Rは6番人気のアグネスクレスト（牡2＝和田勇）が好位から抜け出して先頭ゴール。騎乗した柴田善臣が59歳4カ月0日で勝利し、自身のJRA騎手最年長勝利記録を更新した。従来の記録は、左肩の負傷から実戦に復帰後初勝利となった9月27日の中山11R（ピースワンデュック）の59歳1カ月29日。柴田善は「凄く馬の状態が良さそうだった。3戦目で一番落ち着いていたし、気性の成長が大きいね。直線は（他馬が）来ればそれだ