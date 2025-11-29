奥さんの妊娠中は、旦那さんがしっかりサポートしてあげなくてはいけません。メンタルも不安定になりやすいので、心配をかけるような行動は慎むべきですが、奥さんよりも自分の欲求を優先する人もいるようです。そんなことを繰り返していると、取り返しのつかない結末になるようで……？今回は、妻の妊娠中にキャバクラ通いをした夫が離婚を告げられて孤独になった話をご紹介いたします。妻を放置し続けたら離婚を告げられた「妻