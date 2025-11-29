ボーイズグループCORTIS（コルティス）と、ガールズグループHearts2Hearts（ハーツ・トゥー・ハーツ）が「2025MAMA AWARDS」で新人賞を獲得した。香港のカイタックスタジアムで28日、同授賞式が開催され、両グループが受賞した。新人賞候補には、ALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト）、IDID（アイディッド）、izna（イズナ）ら9組が選出された。CORTISは「デビューしてから100日が立ったが、このような賞を受けることになって