11月28日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、ブラックマヨネーズ・小杉竜一が人気のキッチンカーグルメを調査するVTR企画が放送された。実は今、レストラン顔負けの料理を出すキッチンカーが全国各地で増えている。本格フレンチや、冷蔵ケースを搭載しての新鮮な海鮮丼など、人気メニューがあちこちに。では、いったいなぜこんなにもキッチンカーグルメが人気を呼んでいるのか？そこで今回、小杉がその実態と名店を調査