11月14日、今年の『NHK紅白歌合戦』の出場者が発表された。HANAやFRUITS ZIPPERのほか、歌詞の“ビジュいいじゃん”が今年の「新語・流行語大賞」にノミネートされたM!LKなど10組が初出場。注目を集めたSTARTO ENTERTAINMENT所属のアーティストはKing＆Princeの1組のみが選ばれた。現状、白組の出場者が紅組より3組少なく、ネット上では「サプライズ出演があるのではないか」との期待が高まり、さまざまな予想が熱く飛び交っている