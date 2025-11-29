11月14日、『第76回NHK紅白歌合戦』の出場歌手が発表された。今年ヒット曲を出した歌手を中心に華やかな顔ぶれが並んでいるいっぽうで、出場が熱望されつつも叶わなかったアーティストも多数いたようだ。たとえば昨年12年ぶりに出場したHYは、今年も同グループの楽曲を原作にした映画『366日』が大ヒットして話題となったが今年は選ばれず。CUTIE STREETは昨年末に発表したデビュー曲『かわいいだけじゃだめですか？』が今年ストリ