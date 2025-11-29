「目の前の仕事、人間関係のこと……ついついストレスをためてしまうことがありますよね。そんなとき、私は『今日は私の誕生日！』と自分に言い聞かせます。そうすると『ストレスって小さいことだな』って思えてくるんです」瞳を輝かせて話すのは、歌手のアグネス・チャンさん（70）だ。艶やかな頬で笑みを浮かべる彼女は、8月に“古希を迎えたとは思えない”とSNSで話題になるほど、若々しい。「私のメークのポリシーは、とっても