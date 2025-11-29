11月17日から22日にかけて、ラオスを訪問された愛子さま。初の外国公式訪問となった5日間を彩った伝統衣装や和装など、華やかなお召し物を振り返ろう。ラオスに到着された17日夜は、淡いブルーのセットアップをお召しになり、ラオスの人々から歓迎の花束を受け取られた。「“平和を象徴する色”としても知られるブルーに、ラオスへの思いを込められたのでしょう。9月の長崎ご訪問時にも選ばれていたお召し物です」（ファッションラ