ありがとう、縦にできて…！iPadでスマホゲームを遊ぶことが多いんですけど、とにかく縦置きできるiPadケースが、無い。立てられとしてもディスプレイをカバーできないとか、できたとしてもケースが大きくなりがちとかで。そんな長年の悩みを解消してくれたのは、やっぱりMOFTだったんです。今回のブラックフライデーセールで購入した｢MOFT ダイナミックフォリオ」、これ最強＆最高です。 MOFT ダイナミックフォリオ iPad A