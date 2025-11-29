「私に投票してもらえませんか？」友人から届いたSNSのメッセージ。投票してあげよう、と親切心で応じたら、あなたはどうなるのか？これは今、Facebookを中心に猛威を振るう「アンバサダー詐欺」だ。相手は何を狙っているのか。また、どう対応すればいいのか？生成AIを活用して高度化するネット詐欺への対策を解説する。（ITライター大和 哲）あと2票でアンバサダーになれる、と友人に頼まれたらどうする？ここ1〜2カ月ほど、F