29日、酒田市で2件、山辺町1件、クマが目撃され、自治体や警察で注意を呼びかけています。 酒田市によりますと29日午前5時25分ごろ、あきほ町内でクマ1頭が目撃されたほか、午前8時ごろには、緑ヶ丘二丁目付近でクマ1頭が目撃されました。山辺町では午前3時25分ごろ、ＪＲ羽前山辺駅東方約400メートルの山辺地内の道路上で、ドライバーが体長約1メートルのクマ1頭を目撃しました。自治体や警察ではクマが付近に