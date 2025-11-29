7人組アイドルグループ「Palette Parade（パレットパレード）」（通称パレパレ）の郄橋來都葉（ことは）が、10月28日にリリースされた新曲「atelier」についてスポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。“ここに居ていい”と語りかけるような温度を持つ今作は、自身の表現者としての変化を感じた大切な一曲になったという。（「推し面」取材班） 最初にデモを聴いた瞬間から惹かれたという。「メロディも歌詞もリズ