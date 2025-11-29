J1清水の秋葉忠宏監督J1清水は29日、契約満了により秋葉忠宏監督（50）が今季限りで退任すると発表した。J2だった2023年4月にコーチから昇格し、昨季J2で優勝してクラブを3季ぶりのJ1復帰に導いた。今季はここまで11勝11分け14敗の13位。J1残留は決めている。千葉県出身の秋葉監督は16年リオデジャネイロ五輪の日本代表コーチ、J2水戸の監督などを務めた。