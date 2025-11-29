楽天は29日、6選手の背番号変更を発表した。渡邊佳明は、来季から明治大の先輩で今季まで島内宏明が背負っていた『35』を着ける。育成から支配下に復帰を果たした平良竜哉は、今期まで渡邊佳明が着けていた『48』を背負うことになった。▼ 背番号変更選手渡邊佳明48 →35平良竜哉030 → 48古賀康誠130→61紱山 一翔29 → 029松田 啄磨 61 → 061前田 銀治 79 → 079