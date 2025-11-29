ÎëÌÚºÌ±ð¤Î¸½¶·¤òÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ê²óÉüÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£º¸¼êÌô»Ø¤È¿Æ»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬ÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ë½®¾õ¹ü¡Ê¤·¤å¤¦¤¸¤ç¤¦¤³¤Ä¡Ë¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¼é¸î¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖParmaToday¡×¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿AC¥ß¥é¥óÀï¤ÇÉé½ý¡£Æ±·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï¡õ¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¼­Âà¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÁ´¼£2¡Á3¤«·î¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤â