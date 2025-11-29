トランプ米大統領のSNS「トゥルース・ソーシャル」のアカウントに9月2日に投稿された動画のスクリーンショット。ベネズエラから麻薬を運搬中とされる船が写っている/Donald Trump/Truth Social（CNN）米軍が9月2日にカリブ海を航行していた「麻薬船」とされる船舶を攻撃した際、1回目の攻撃で乗船者全員を殺害するに至らず、追加攻撃を実施していたことが分かった。事情に詳しい複数の情報筋がCNNに明かした。9月の攻撃は麻薬運搬