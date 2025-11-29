球団発表楽天は29日、2選手の登録名変更を発表。安田悠馬捕手は「YG安田」、ワォーターズ璃海ジュミル内野手を「ワォーターズ」とすると発表した。2021年ドラフト2位で愛知大から入団した安田は、昨季34試合に出場して打率.262、2本塁打9打点。今季は3月に「右有鉤骨鉤疲労骨折に対する摘出術」を受け、1軍出場なしに終わった。2023年ドラフト4位で加入したワォーターズ璃海ジュミルは、1年目の今季は2軍で68試合に出場して