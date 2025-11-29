W杯1次予選B組で台湾に圧勝バスケットボール男子のワールドカップ（W杯）アジア1次予選B組は28日、ジーライオンアリーナ神戸で行われ、世界ランク22位の日本が、同67位の台湾を90-64で下した。序盤から試合を優位に進める中、何度も泥臭いプレーを披露。ファンからも称賛の声が相次いだ。格下を寄せ付けず、2027年W杯への初戦を飾った日本。試合中、リードがあってもコートにはいつくばる泥臭いプレーを何度も披露した。第3