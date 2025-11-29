両親が高齢になるにつれ、子どもが世話をすることも増えていきます。兄弟がいる人は協力して分担できるのが理想ですが、中にはそれが難しいこともあるようです。今回は、筆者の友人が体験したエピソードをご紹介します。 兄からの提案 「実家のリフォーム費用を折半しないか？」兄からそう持ちかけられたとき、私は迷わず承諾しました。 老朽化が進んだ実家に暮らす両親に、少しでも快適に過ごしてほしいと前々か