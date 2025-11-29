ドジャースの大谷翔平（31）が参加を表明した来年3月のWBC。前回2023年大会の世界一に貢献した二刀流を中心とした「チーム大谷」を構築すべく、侍ジャパンは、選手選考を重ねているという。12球団が危惧する侍J組のWBC経由メジャー直訴ラッシュ…セMVP佐藤輝明は1、2年後ともっぱら今季、カブスで30本塁打をクリアした同級生の鈴木誠也（31）はもちろん、23年出場組では今オフにメジャー挑戦する村上宗隆（25）、岡本和真（29